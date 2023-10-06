Власникам домашніх СЕС обіцяють повернути борги за "зелену" електрику
НЕК "Укренерго" обіцяє до кінця року повністю погасити борги перед постачальниками універсальних послуг (ПУП) за 2023 рік, які своєю чергою мають розрахуватися з власниками домашніх сонячних електростанцій.
Про це під час засідання Комітету парламенту з питань ПЕК повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, йдеться в статті ЕП.
"Рівень розрахунків за диспетчеризацію та передачу електрики у вересні суттєво покращився. Бачимо позитивну динаміку по всіх учасниках ринку", - заявив він.
"До кінця року плануємо вийти в нуль по заборгованості перед ПУПами за дахові СЕС", – пообіцяв Кудрицький.
За даними ЕП, борги ПУПів перед власниками малих СЕС за минулий рік становлять 1,7 млрд грн, а станом на 1 вересня 2023 року – 3,96 млрд грн. З початку року малим СЕС сплатили лише близько 36% від необхідної суми, тоді як великим компаніям з виробництва сонячної електроенергії – понад 50%.
Детальніше читайте в статті ЕП: Сонце світить та не гріє. Чому держава майже не платить "зелений" тариф домашнім СЕС?