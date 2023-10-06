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Власникам домашніх СЕС обіцяють повернути борги за "зелену" електрику 

П'ятниця, 6 жовтня 2023, 12:32 - Економічна правда

НЕК "Укренерго" обіцяє до кінця року повністю погасити борги перед постачальниками універсальних послуг (ПУП) за 2023 рік, які своєю чергою мають розрахуватися з власниками домашніх сонячних електростанцій. 

Про це під час засідання Комітету парламенту з питань ПЕК повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, йдеться в статті ЕП. 

"Рівень розрахунків за диспетчеризацію та передачу електрики у вересні суттєво покращився. Бачимо позитивну динаміку по всіх учасниках ринку", - заявив він. 

"До кінця року плануємо вийти в нуль по заборгованості перед ПУПами за дахові СЕС", – пообіцяв Кудрицький. 

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За даними ЕП, борги ПУПів перед власниками малих СЕС за минулий рік становлять 1,7 млрд грн, а станом на 1 вересня 2023 року – 3,96 млрд грн. З початку року малим СЕС сплатили лише близько 36% від необхідної суми, тоді як великим компаніям з виробництва сонячної електроенергії – понад 50%. 

Детальніше читайте в статті ЕП: Сонце світить та не гріє. Чому держава майже не платить "зелений" тариф домашнім СЕС?

Укренерго електроенергія Зелений тариф
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