Росія дозволила експорт більшості видів дизельного палива

Уряд РФ заявив про зняття заборони на експорт дизельного палива через порти, обмеження на експорт бензину залишаються в силі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду РФ.

Зазначається, що уряд РФ зняв обмеження на експорт дизельного палива, що поставляється в морські порти трубопровідним транспортом, за умови, що виробник поставляє не менше 50% виробленого дизельного палива на внутрішній ринок.

"Обмеження на експорт пального з Росії, яка є найбільшим у світі морським експортером пального, випереджаючи США, призвели до зростання світових цін і змусили деяких покупців шукати альтернативні джерела бензину та дизпалива", – йдеться в повідомленні.

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Загалом дизельне паливо є найбільшим російським експортом нафтопродуктів, який минулого року склав близько 35 млн тонн, з яких майже три чверті було поставлено трубопроводами. У 2022 році Росія також експортувала 4,8 млн тонн бензину.

Через заборону ЄС на імпорт російського палива Москва перенаправила експорт дизельного палива та інших видів пального до Бразилії, Туреччини, кількох країн Північної та Західної Африки, а також країн Перської затоки на Близькому Сході.

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Російський уряд ввів тимчасові обмеження на експорт автомобільного бензину та дизельного палива для стабілізації цін на паливо внутрішнього ринку.