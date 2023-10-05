Нафта стабільна після різкого падіння цін напередодні

Ціни на нафту 5 жовтня стабільні після значних втрат напередодні, оскільки невизначений прогноз попиту утримав будь-яке підвищення цін через скорочення пропозиції.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 18 центів до 85,99 доларів за барель у 08:18 за Гринвічем.

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Американська нафта West Texas Intermediate також подорожчала на 18 центів до 84,40 доларів за барель.

Що вплинуло на ціни

Ціна на нафту впала більш ніж на 5 доларів 4 жовтня, оскільки похмурі макроекономічні прогнози та падіння попиту на пальне стали предметом уваги після засідання групи ОПЕК+.

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Панель міністрів ОПЕК+ не внесла жодних змін у політику групи щодо видобутку нафти, і Саудівська Аравія заявила, що продовжить добровільне скорочення на 1 млн барелів на день (барелів на день) до кінця 2023 року, тоді як Росія збереже добровільне обмеження експорту на 300 тис барелів на день також до кінця грудня.

Аналітики National Australia Bank зазначили, що продовжують спостерігати дефіцит ринку протягом четвертого кварталу, і зниження цін зменшує ймовірність того, що ОПЕК пом’якшить обмеження пропозиції.

Крім цього економіка єврозони, ймовірно, скоротилася в минулому кварталі, згідно з опитуванням, яке показало, що попит у вересні впав найшвидшими темпами за майже три роки, оскільки споживачі стримували витрати на тлі зростання вартості позик і цін.

Останні дані також показали різке зниження попиту на бензин у США. За даними Управління енергетичної інформації США, постачання готового автомобільного бензину, що є показником попиту, впало минулого тижня приблизно до 8 млн барелів на добу, що є найнижчим показником з початку цього року.

Економічна правда