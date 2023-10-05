Google представив смартфони та смарт-годинник, які підтримують функції ШІ

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Материнська компанія Google - Alphabet - 4 жовтня представила смартфони Pixel 8 і новий смарт-годинник, які глибше інтегрують технологію штучного інтелекту у споживчі гаджети компанії.

Про це повідомляє Reuters.

Продажі флагманського смартфона Pixel від Google незначні в порівнянні з продажами iPhone від Apple, але він розроблений, щоб показати, як продукти Android розширюють межі доступних технологій.

Google розширив лінійку Pixel своїм останнім мобільним процесором Tensor G3. Новий спеціальний чіп Google має більше можливостей ШІ та машинного навчання, що дозволяє користувачам обробляти більше даних на самому пристрої та в хмарі.

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Функції ШІ можуть допомогти у фотографуванні, підсумовуванні веб-сторінок і блокуванні спам-дзвінків, заявили керівники на заході Made by Google у Нью-Йорку.

У Pixel 8 Pro вищого класу є додаток Thermometer для вимірювання температури тіла, що має дозвіл Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів.

Початкова ціна смартфонів становить 699 дол за Pixel 8 і 999 дол за Pixel Pro 8, що на 100 доларів більше, ніж моделі попереднього покоління. Вони будуть доступні з 12 жовтня.

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Google також оголосив про плани додати генеративні можливості штучного інтелекту до свого віртуального помічника, що дозволить йому робити такі речі, як допомагати людям планувати поїздку або наздоганяти електронні листи, а потім задавати додаткові запитання.

Компанія випустила Google Watch 2, оновлення першого розумного годинника, випущеного в жовтні 2022 року, за ціною від 349 доларів. Він отримав цифрову корону та розширені функції відстеження здоров’я на основі ШІ.

Економічна правда