Український застосунок Promova першим у світі запустив режим вивчення мов для людей з дислексією

Український застосунок для вивчення мов Promova запустив новий режим Dyslexia Mode для людей з дислексією, де використовується спеціальний шрифт Dysfont, зменшується яскравість кольорів та є мультисенсорні методи навчання.

Promova

Про це пише TechCrunch.

Шрифт Dysfont розробив дизайнер Мартін Писний, у якого в сім років діагностували дислексію. Шрифт вирішує основні проблеми читання, зокрема перемикання літер, перевертання букв і нестабільність тексту (слова, які тремтять, рухаються або змінюють форму).

Наприклад, Dysfont полегшує розрізнення найпоширеніших змін літер: p, q, b і d. Він також змінює великі та малі літери, щоб зробити їх максимально схожими.

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"На жаль, люди з дислексією завжди відставали у вивченні мов, тому що цей процес для нас дуже виснажливий. І, на жаль, незважаючи на свою популярність, платформи для вивчення мов не призначені для людей з дислексією. Я вдячний Promova за те, що вона стала першою компанією у світі, яка впровадила цей шрифт", – наголосив Писний.

Є багато додатків, які вирішують інші труднощі навчання, з якими стикаються люди з дислексією, наприклад орфографію, звукову та структуру речень. Проте Promova є першим додатком для вивчення мов, який запускає спеціальний режим.

Минулого року Google запустив додаток під назвою Reading Mode, щоб допомогти людям із вадами зору та дислексією читати вміст на пристроях Android. Компанія також нещодавно запровадила режим читання в Google Chrome і Classroom для студентів з дислексією та СДУГ (синдром дефіциту уваги та гіперактивність).

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Економічна правда