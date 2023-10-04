Колишні топменеджери X відсудили в корпорації Маска 1,1 мільйона доларів судових витрат 

X Corp. Ілона Маска, раніше відома як Twitter, має сплатити 1,1 мільйона доларів за судові витрати групи колишніх топ-менеджерів платформи соціальних мереж.

Про це повідомляє Bloomberg.

Юристи групи — на чолі з колишнім СЕО Twitter Парагом Агравалом і колишнім провідним юристом Віджаєю Гадде переконали суддю Канцелярського суду Делавера, що Twitter порушив свої обов’язки щодо покриття судових витрат, спричинених їхньою роботою для компанії.

Екскерівники стверджували, що Twitter порушив власний статут, відмовившись покривати суми, незважаючи на те, що вони були пов’язані з розслідуваннями операцій платформи соціальних мереж.

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Їх було звільнено, коли минулого року мільярдер Ілон Маск купив компанію за 44 мільярди доларів. Маск зіткнувся з низкою судових позовів через те, що він не сплатив постачальникам Twitter такі речі, як орендна плата та гонорари за консультації.

Компанія виплатила близько 600 тис дол заборгованості перед колишніми співробітниками, але утримала 1,1 млн дол за роботу юристів, які представляли колишніх топменеджерів Twitter у розслідуванні Конгресу щодо впливу соціальних медіа на вибори в США.

Як зазначив чинний юрист корпорації Майкл Бланшар, в керівництві Х були шоковані рахунком від адвокатів Гадде та вважають його "трохи завищеним". Він підкреслив, що це гонорар не за судовий процес, "який триватиме кілька років", а за "один день свідчень".

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"Я переглянула суму, про яку йдеться, і хоча вона висока і, ймовірно, більша, ніж більшість людей хотіли б заплатити, це не є нерозумним", – зазначила суддя МакКормік.

Нагадуємо:

Маркетингова агенція X Social Media подала позов на X Corp Ілона Маска, у якому стверджує, що нова назва соцмережі порушує її торгову марку, що містить "Х".