Нацбанк переказав на армію зі спецрахунку вже 30 мільярдів

Національний банк у вересні переказав на потреби оборони понад 638 мільйонів гривень зі спецрахунку, загалом з початку війни - майже 30 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

На 1 жовтня залишок коштів на спецрахунку, який Нацбанк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становить майже 1,1 млрд грн.

У вересні на спецрахунок надійшло понад 760 млн грн. Усього з початку війни - майже 31 млрд грн в еквіваленті.

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Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

З-за кордону в іноземній валюті надійшло майже 12,5 млрд грн в еквіваленті. Переказати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.

Залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики України, відкритий регулятором для гуманітарних цілей, становить майже 114 млн грн. За вересень на рахунок для гуманітарних потреб надійшло майже 7 млн грн. Близько половини коштів з початку війни надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти).

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У НБУ зазначили, що Мінсоцполітики України, що є отримувачем та розпорядником цих коштів, вже перерахувало з нього понад 845 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ.

Економічна правда