НКРЗІ планує встановити вартість міжмережевих дзвінків в Україні як для найбагатших країн ЄС
Мобільний оператор Lifecell закликає НКРЗІ не підвищувати вартість дзвінків на інші мережі (ставки інтерконекту), оскільки запропонований регулятором розрахунок містить критичні помилки та загрожує несприятливими тенденціями на ринку телефонного зв'язку в Україні.
Про це Lifecell повідомив агентству "Інтерфакс-Україна".
Як наголошують в Lifecell, проєкт ставок інтерконекту на 2024-2025 роки, який був схвалений на засіданні НКРЗІ 27 вересня, суперечать ситуації на ринку: щонайменше ставки розраховувалися як для найбагатших країн Європи.
Після аналізу нововведень стали очевидними критичні помилки, які могли статися під час моделювання.
"Унаслідок цього розрахунок собівартості інтерконекту в Україні став подібним до найбагатших країн Європи. Тоді як середній розрахунок серед країн ЄС за підсумками дослідження Axon Partners 2022 року - лише 0,07 євроцента (менше ніж 0,03 грн), зазначили в компанії", - зазначили в компанії.
"Закликаємо регулятора звернути увагу на ці тривожні ознаки та перевірити коректність розрахунків", - заявляє мобільний оператор.
Як наголошують в lifecell, рішення НКРЗІ може перекреслити позитивні зрушення останніх років, коли зниження ставки інтерконекту призводило до зростання частки міжмережевих дзвінків в Україні. А отже - сприяло зростанню можливостей вільного спілкування українців.
"Lifecell закликає регулятора звернути увагу на необхідність коригування наведених розрахункових такс з урахуванням реальної ситуації на ринку. Фахівці lifecell готові активно долучитися до цього процесу та поділитися необхідною інформацією для ефективного опрацювання", - йдеться в повідомленні lifecell.
Нагадуємо:
НКРЗІ 27 вересня 2023 року схвалила проєкт постанови "Про встановлення розрахункових такс за послуги термінації національного трафіку (тариф на завершення дзвінка) для мобільного та фіксованого голосового зв'язку".
З 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року розрахункові такси за послуги термінації національного голосового трафіку на мережах мобільного зв'язку встановлюються 7,5 коп. за 1 хвилину, а з 1 січня 2025 року - 7,6 коп/хв (без ПДВ).
На мережах фіксованого зв'язку розрахункові такси встановлюються 5,5 коп/хв з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року, з 1 січня 2025 року - 5 коп/хв (без ПДВ).
Розрахункові такси за послуги термінації національного трафіку для мобільного та фіксованого голосового зв'язку розраховано згідно з моделлю ефективного оператора (LRIC - Long-Run Average Incremental Cost).
У країнах ЄС "ефективний оператор" зазвичай зазначає недосяжний ідеал ефективності, до якого потім роками рухається ринок.
Процедура публічних обговорень документа триватиме до 10 жовтня.