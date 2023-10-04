Міндовкілля пропонує допомогу бізнесу із поданням до ЄС з 1 жовтня звітності про викиди

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів готове за потреби допомагати українським експортерам у розв'язанні проблемних питань із поданням звітності про викиди парникових газів до ЄС.

Про це повідомив очільник відомства Руслан Стрілець в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Міністр нагадав, що моніторинг викиди парникових газів запроваджено в межах механізму CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) із 1 жовтня цього року.

"Я впевнений, що подання цієї звітності буде зручним і здійснюватиметься через відповідний реєстр, власником і розробником якого буде Єврокомісія. Чи зможуть наші експортери технічно надавати такі звіти до ЄК, залежить від готовності цього реєстру їх приймати. Якщо у бізнесу будуть складнощі з цим, то Міндовкілля є майданчиком для їх обговорення та вирішення", - сказав міністр.

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За його словами, міністерство наразі у тісній співпраці з директоратами ЄК з довкілля та клімату.

"У червні у мене була зустріч із керівниками обох директоратів: DG ENV - Флорикою Фінк-Гоєр і DG CLIMA - Куртом Ванденберге. Важливо, що ми узгодили низку питань, обговорили проблеми та шляхи їх вирішення. Керівники цих директоратів відкриті до співпраці з нами. Це свідчить про їх готовність допомогти Україні стати членом ЄС і про високу якість спілкування з боку наших співробітників", - зазначив міністр.

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Європейський зелений курс – це масштабна політико-економічна стратегія.

CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism – елемент цієї стратегії. Він розробляється в пакеті з 12 різних регламентів і директив, спрямованих на те, щоб до 2030 року скоротити викиди CO2 не менше ніж на 55%.