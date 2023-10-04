Ціни на нафту знизились через побоювання щодо попиту

Ціни на нафту 4 жовтня знизились, оскільки заява Саудівської Аравії про продовження скорочення видобутку сирої нафти до кінця 2023 року була нівельована побоюваннями попиту, пов’язаними з макроекономічними труднощами.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 58 центів, або 0,64%, до 90,34 долара за барель на 08:41 за Гринвічем.

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Американська нафта WTI впала на 66 центів, або 0,74%, до 88,57 долара за барель.

Що вплинуло на ціни

Агентство зазначає, що ціни на нафту залишаються під тиском страхів щодо попиту, викликаного макроекономічними труднощами.

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"Ціни на нафту відновлюють падіння на тлі занепокоєння з приводу високих процентних ставок на тривалий час, що погіршує прогноз попиту та оскільки інвестори чекають зустрічі ОПЕК", — коментують в City Index.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії підтвердило в середу, що продовжить добровільне скорочення поставок сирої нафти на 1 мільйон барелів на день до кінця цього року.

Росія заявила, що продовжить поточне скорочення експорту сирої нафти на 300 тис барелів на добу до кінця року, а в листопаді перегляне своє добровільне скорочення видобутку на 500 тис барелів на добу, встановлене ще в квітні.

Росія також обговорювала частковий дозвіл на експорт палива "на всіх рівнях" та може бути готова пом’якшити заборону на дизельне паливо найближчими днями, згідно з щоденним звітом Коммерсант в середу з посиланням на невстановлені джерела.

Економічна правда