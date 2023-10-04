Літній майданчик Boho виявився незаконним, власник пообіцяв знести його

фото з відкритих джерел

Літній майданчик ресторану "Бохо" на вулиці Федорова у Києві містить ознаки капітальної споруди. Міська влада видала припис власнику на демонтаж.

Про це повідомив директор департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов в коментарі ЕП.

За його словами, Департамент земельних ресурсів зафіксував порушення, тому в КМДА вирішили анулювати дозвіл на розміщення сезонного майданчика.

"Інспектор вніс припис власнику щодо демонтажу вказаної споруди. Власник, ФОП Ростислав Ручко, направив лист на КП щодо демонтажу вказаного обʼєкту власними силами до 15 жовтня 2023", – повідомив Буділов.

Реклама:

Нагадуємо:

Напередодні журналісти УП навідалися до київського нічного клубу "Бохо" і помітили, що попри дію комендантської години заклад активно приймає відвідувачів.

Журналісти звернулися по допомогу до двох екіпажів поліції, але ті відмовилися перевіряти заклад, перед яким на той момент зібралася черга з 20 відвідувачів.

Реклама:

Економічна правда