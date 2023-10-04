TikTok тестує платну підписку на додаток без реклами

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Соціальна мережа TikTok тестує нову місячну підписку, яка дозволить платформою з обміну відео без реклами.

Про це повідомляє ВВС.

Китайська компанія проводить тестування цієї нової послуги на англомовному ринку за межами США, але відмовилася коментувати, де саме.

ВВС зазначає, що підписка на TikTok без реклами коштуватиме 4,99 доларів на місяць

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Зараз TikTok показує персоналізовану рекламу для всіх користувачів старше 18 років.

Портал TechCrunch повідомляє, що тестування є невеликим і немає впевненості, що підписка буде розгорнута в усьому світі.

Наразі YouTube і X (колишній Twitter), є одними з сайтів, які вже пропонують менше реклами або взагалі не показують рекламні оголошення за щомісячну плату.

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Материнська компанія TikTok, ByteDance, не публікує свої фінансові результати, але, як повідомляється, у 2022 році заробила 85 мільярдів доларів (70 мільярдів фунтів стерлінгів).

Insider Intelligence оцінює, що минулого року TikTok заробив 9,98 мільярда доларів доходу від реклами.

Нагадуємо:

Материнська компанія Facebook та Instagram - Meta - готується стягувати щомісячну абонентську плату з користувачів у ЄС за доступ до Instagram, якщо вони не дозволять компанії використовувати їхню особисту інформацію для таргетованої реклами.