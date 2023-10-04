В Україні створили суперзахист від російських тепловізорів та дронів - плащ-невидимку

В Україні на базі кластера Brave1 розроблено суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами.

Про це повідомив Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, снайперів або групи CCO, які виконують бойові завдання", - розповів віцепрем'єр.

Розробка компактна та легка — вага до 2,5 кг. Має високу захищеність від дощу та мокрого снігу.

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Також плащ не горить і захищає від високих температур.

Зразки плаща вже пройшли успішні випробування в польових умовах.

"Плащ-невидимка — це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті. Потрібно ще більше", - наголосив Федоров.

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Нагадуємо:

Brave1 - це об'єднання для розвитку оборонних технологій в Україні. Команда та профільні експерти Brave1 надають фінансову, інформаційну та організаційну підтримку стартапам та розробникам заради технологічної переваги над ворогом та нашої перемоги.

Якщо ви працюєте над проєктами в оборонній сфері — подавайте їх через платформу Brave1.