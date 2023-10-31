В'єтнам планує побудувати перший завод з виробництва напівпровідників

reuters

В'єтнам веде переговори з компаніями-виробниками напівпровідників з метою залучення інвестицій в країну і, можливо, будівництва свого першого заводу з виробництва мікросхем, попри попередження американських чиновників про високі витрати.

Про це пише Reuters із посиланням на двох керівників компаній.

У В'єтнамі, центрі виробництва електроніки в Південно-Східній Азії, вже знаходиться найбільший у світі завод з виробництва та тестування напівпровідникових виробів американського гіганта Intel, а також кілька фірм, що розробляють програмне забезпечення для проєктування мікросхем.

Країна працює над стратегією залучення більшої кількості інвестицій у напівпровідникову промисловість.

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За останні тижні відбулися зустрічі з півдюжиною американських фірм, що виробляють мікросхеми, в тому числі з операторами заводів, повідомив агентству Reuters голова в'єтнамського офісу Ділової ради США-АСЕАН. Він відмовився назвати ці фірми, оскільки переговори все ще перебувають на попередній стадії.

Економічна правда