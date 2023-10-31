"СКМ" Ахметова змінює форму власності

Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) "Систем Кепітал Менеджмент" ("СКМ") Ріната Ахметова змінює організаційно-правову форму на товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявила речниця "СКМ" Владислава Дармостук.

За її словами, законодавчі зміни знижують зручність АТ як організаційно-правової форми для компаній з одним власником.

"У червні ми розпочали процедуру перетворення акціонерного товариства "СКМ" (АТ "СКМ") у товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ "СКМ"). Розпочаті зміни стосуються лише зміни організаційно-правової форми АТ "СКМ" та відбуваються у порядку, як це передбачено чинним законодавством України", - пояснила речниця компанії.

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За її словами, після завершення процедур ТОВ буде правонаступником усіх зобов'язань, прав та обов'язків, активів та майна АТ "СКМ".

"Рінат Ахметов залишиться єдиним власником усіх корпоративних прав товариства", - зазначила Дармостук.

Вона додала, що історично АТ "СКМ" було створено у формі акціонерного товариства, проте після набуття чинності новим законом "Про акціонерні товариства", "фактично ця організаційно-правова форма не є найбільш зручною для ведення господарської діяльності компанією, що має лише одного власника".

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За даними Національного депозитарію України (НДУ), обіг акцій "СКМ" у зв'язку із перетворенням призупинено з 5 жовтня.

Торік чистий прибуток компанії впав у 2,9 раза – до 443,93 млн грн, а активи знизилися з 64,24 млрд грн до 60,25 млрд грн.

"СКМ" - інвестгрупа України, що інвестує в гірничо-металургійну галузь (Metinvest B. V. (Нідерланди)), енергетику (DTEK B. V. (Нідерланди)), видобуток корисних копалин, банківський і фінансовий сектор ("ПУМБ"), телекомунікації ("Укртелеком"), роздрібну торгівлю (ЦУ HarvEast) та в сферу транспорту і логістики ("Лемтранс" і "Портінвест").

Єдиним власником та інвестором "СКМ" є мільярдер Рінат Ахметов.

Економічна правда