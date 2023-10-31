"СКМ" Ахметова змінює форму власності
Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) "Систем Кепітал Менеджмент" ("СКМ") Ріната Ахметова змінює організаційно-правову форму на товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).
Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявила речниця "СКМ" Владислава Дармостук.
За її словами, законодавчі зміни знижують зручність АТ як організаційно-правової форми для компаній з одним власником.
"У червні ми розпочали процедуру перетворення акціонерного товариства "СКМ" (АТ "СКМ") у товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ "СКМ"). Розпочаті зміни стосуються лише зміни організаційно-правової форми АТ "СКМ" та відбуваються у порядку, як це передбачено чинним законодавством України", - пояснила речниця компанії.
За її словами, після завершення процедур ТОВ буде правонаступником усіх зобов'язань, прав та обов'язків, активів та майна АТ "СКМ".
"Рінат Ахметов залишиться єдиним власником усіх корпоративних прав товариства", - зазначила Дармостук.
Вона додала, що історично АТ "СКМ" було створено у формі акціонерного товариства, проте після набуття чинності новим законом "Про акціонерні товариства", "фактично ця організаційно-правова форма не є найбільш зручною для ведення господарської діяльності компанією, що має лише одного власника".
За даними Національного депозитарію України (НДУ), обіг акцій "СКМ" у зв'язку із перетворенням призупинено з 5 жовтня.
Торік чистий прибуток компанії впав у 2,9 раза – до 443,93 млн грн, а активи знизилися з 64,24 млрд грн до 60,25 млрд грн.
"СКМ" - інвестгрупа України, що інвестує в гірничо-металургійну галузь (Metinvest B. V. (Нідерланди)), енергетику (DTEK B. V. (Нідерланди)), видобуток корисних копалин, банківський і фінансовий сектор ("ПУМБ"), телекомунікації ("Укртелеком"), роздрібну торгівлю (ЦУ HarvEast) та в сферу транспорту і логістики ("Лемтранс" і "Портінвест").
Єдиним власником та інвестором "СКМ" є мільярдер Рінат Ахметов.
Економічна правда