Інфляція в єврозоні впала до мінімуму за два роки на тлі спаду економіки

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Інфляція в єврозоні опустилася до найнижчого рівня більш ніж за два роки через скорочення економіки ЄС після підвищення процентних ставок.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Євростату.

Так, споживчі ціни у жовтні зросли на 2,9% у жовтні порівняно з 4,3% у вересні - економісти, опитані Bloomberg, очікували зростання на 3,1%.

В окремому звіті Євростат повідомив, що ВВП у третьому кварталі знизився на 0,1%, що не відповідає прогнозам щодо стагнації, додає агентство.

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"Опубліковані дані показують, що, хоча 10 послідовних підвищень ставок Європейським центральним банком допомагають повернути інфляцію до цільового рівня в 2%, вони також негативно позначаються на домогосподарствах і компаніях, різко підвищуючи вартість кредитів.

У Німеччині хімічний гігант BASF SE оголосив, що очікує того, що продажі та прибутки у 2023 році будуть нижчими за прогнозовані, тоді як покупці французької мережі Carrefour продовжують переходити на дешевші бренди.

Показник ВВП різко контрастує з даними США, які минулого тижня повідомили про стрімке зростання в період з липня по вересень, а також зуміли знизити інфляцію", - додає Bloomberg.

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Зазначається, що найбільшим слабким місцем Європи є її найбільша економіка, Німеччина, яка прозвіувала, що виробництво скоротилося на 0,1% в третьому кварталі, а ВВП майже не зростав протягом року.

Утім, Італії вдалося уникнути такої долі, в той час як Франція та Іспанія зростали протягом трьох місяців до вересня.

"Економіки єврозони дещо скорочується під вагою вищих процентних ставок, сповільнення зовнішнього попиту та тривалого впливу шоку цін на енергоносії. Але економіка ще не падає зі скелі.

Водночас, останні дані щодо інфляції свідчать про помітне зниження базової ставки та послаблення цінового тиску в більш широкому сенсі. Така комбінація, ймовірно, є приблизно тим, що хоче бачити ЄЦБ. Шанси на ще одне підвищення ставки в цьому році зараз дуже низькі", - кажуть економісти.

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард, яка спостерігала за паузою в зниженні ставок минулого тижня, наразі бачить пригнічене виробництво.

"Економіка, ймовірно, залишиться слабкою до кінця цього року. Але в міру зниження інфляції, подальшого відновлення реальних доходів домогосподарств і зростання попиту на експорт з єврозони, економіка повинна зміцнитися протягом наступних років", - заявила Лагард.

Економічна правда