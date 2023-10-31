Мінагрополітики очікує зниження цін на овочі навесні: ефект від реалізації програми теплиць

Getty Images

Міністерство агрополітики очікує перший ефект від реалізації запущеної з 2022 року грантової програми садівництва та теплиць із весни наступного року.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону.

За словами першого заступника міністра, українські аграрії отримали близько 500 млн грн у вигляді грантів на закладання садів, ягідників, виноградників та будівництво теплиць, за якими понад 130 заявок надійшло на здобуття грантів по садівництву, 30 - по теплицях.

"Загалом видано позитивне рішення на виплату у вигляді грантів (на садівництво та закладення теплиць у 2023 році - ред.) на суму 590 млн грн. Завдяки цим грантам буде закладено близько 2 тис. га нових садів. Це суттєва цифра, оскільки йдеться про інтенсивне виробництво. Крім того, завдяки грантам буде створено близько 40 га нових теплиць", - сказав він.

Реклама:

Також, завдяки виданим грантам буде створено близько 1200 нових постійних і понад 17,6 тис. сезонних робочих місць, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, у сільській місцевості.

Висоцький повідомив, що найпопулярнішими культурами у отримувачів грантів на закладку садів були - лохина, яблуня і горіх, на овочі - огірки і томати.

"У нас передбачена (для реалізації грантової програми - ред.) досить широка палітра - понад 10 культур, які можна висаджувати. Серед них є і садова суниця, і малина, і виноград, і обліпиха, і слива, і черешня, і фундук - усе, що дають змогу вирощувати наші кліматичні умови", - наголосив Висоцький.

Реклама:

Говорячи про вирощування в теплицях, заступник міністра зазначив, що грантова програма охоплює не тільки овочеві культури, а й ягоди, квіти, салати.

Міністерство аграрної політики, за словами Висоцького, розраховує побачити перший ефект від реалізації грантової програми, яка діє з 2022 року, навесні наступного року, оскільки попит на неї з боку аграріїв був досить високий.

"Це (...) трохи нівелює різкі цінові перепади між сезонною і тепличною продукцією. У попередні роки ми багато імпортували їх. Відповідно, ціна залежала від обмінного курсу, логістичних ризиків. А тут свіжа продукція вже не буде так залежати від перетину кордону, буде ближче до споживача. Це має вплинути на зниження середньозваженої ціни тепличних овочів", - запевнив заступник міністра.