Україна в жовтні залучила від партнерів 2,8 мільярда доларів бюджетної підтримки

У жовтні державний бюджет України отримав близько 2,8 мільярда доларів зовнішнього фінансування, з них понад 40% - грантові кошти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Донорами України в жовтні були:

ЄС – 1,6 млрд доларів (пільгове фінансування);

США – 1,15 млрд доларів (грант).

Так, грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги.

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Кошти від ЄС надійшли як дев’ятий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою МФД становить 18 млрд євро, із яких Україна отримала вже 15 млрд євро.

Грант від США – частини п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Цьогоріч Україна отримала вже 10,9 млрд доларів грантового фінансування від Сполучених Штатів.

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"Міжнародне фінансування спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я", - наголосили в Мінфіні.

Загалом за 10 місяців року Мінфін залучив близько 35,4 млрд дол зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.

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