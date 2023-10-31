Іспанія хоче втрутитись в угоду Telefonica з Саудівською Аравією через нацбезпеку

Уряд Іспанії розглядає можливість придбання частки в Telefonica SA після того, як компанія Саудівської Аравії Saudi Telecom оголосила про плани стати найбільшим акціонером іспанського телекомунікаційного оператора.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Іспанія аналізувала план Saudi Telecom придбати майже 10% акцій Telefonica за 2,1 млрд євро.

Уряд вимагав від саудівської компанії, яка контролюється суверенним фондом королівства, отримати спеціальний дозвіл на придбання такого великого пакету акцій, оскільки Telefonica постачає продукцію для іспанського військового та оборонного відомства.

Реклама:

У вересні виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Педро Санчес заявив, що буде захищати національну оборону і безпеку.

"Ми також гарантуємо, що будь-які іноземні інвестиції не будуть перевищувати межі, які передбачають надмірний вплив на стратегічні компанії або доступ до критично важливих технологій", - сказав Санчес.

Saudi Telecom ще не подала офіційного запиту на отримання дозволу від уряду. Якщо він отримає зелене світло, купівля акцій зробить Saudi Telecom найбільшим акціонером Telefonica.

Реклама:

Наразі урядова корпоративна холдингова група SEPI ще не прийняла остаточного рішення.

Нагадаємо:

Телекомунікаційна компанія Vodafone Group планує продати частки щонайменше 50% у своєму іспанському бізнесі компанії Zegona Communications за понад 5 млрд євро.