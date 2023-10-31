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США планують виключити ряд африканських країн з торговельної програми

Вівторок, 31 жовтня 2023, 09:36 - Ігор Пилипів

Президент США Джо Байден заявив про намір припинити участь Габону, Нігеру, Уганди та Центральноафриканській Республіці в торговельній програмі "Акт про африканське зростання і можливості" (AGOA).

Про це повідомляє Reuters.

Африканська програма сприяння торгівлі була запущена у 2000 році, і надає експортерам з країн, що відповідають критеріям, безмитний доступ до американського ринку. Термін дії програми закінчується у вересні 2025 року, і вже зараз ведуться дискусії про те, чи варто її продовжувати та на який термін.

Натомість африканські уряди та промислові групи наполягають на достроковому 10-річному продовженні програми  без змін, щоб заспокоїти бізнес та нових інвесторів, які можуть мати занепокоєння щодо майбутнього AGOA.

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Зазначається, що на такий крок лідер США зважився через постійні порушення міжнародно визнаних прав людини з боку Центральноафриканської Республіки та Уганди. Байден також підкреслив, Нігер та Габон не досягають постійного прогресу у  захисті політичного плюралізму і верховенства права.

"Попри інтенсивну взаємодію між США та ЦАР, Габоном, Нігером та Угандою, ці країни не змогли усунути занепокоєння американського уряду щодо їхньої невідповідності критеріям надання AGOA", - зазначив Байден.

Прогнозується, що США мають намір припинити надання цим країнам статусу бенефіціарів в рамках AGOA з 1 січня 2024 року.

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Нагадаємо:

Мінагрополітики України та міжнародна компанія Lagos Free Zone (Tolaram Group) підписали Меморандум про взаєморозуміння і спільну участь у проєкті зернового терміналу в порту Леккі, Нігерія.

США Африка торгівля
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