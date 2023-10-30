Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін має намір розширити коло платників земельного податку 

Понеділок, 30 жовтня 2023, 18:47 - Лія Ільченко
 
Getty Images

Кабмін має намір поширити земельний податок на землі природно-заповідного фонду.

Про це йдеться в законопроєкті №10198, уже зареєстрованому у Верховній Раді, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

За його словами, законопроєктом вносяться зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування земель природно-заповідного фонду земельним податком.

На момент публікації текст законопроєкту на сайті парламенту відсутній.

Реклама:

Згідно з повідомленням, законопроєкт спрямований на підтримання та забезпечення належного рівня функціонування установ природно-заповідного фонду та унормування податкового навантаження на них.

Документом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та встановити ставки земельного податку за земельні ділянки, які належать до земель природно-заповідного фонду, у розмірі не більше ніж 0,1% від їх нормативної грошової оцінки.

земля податки
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
​​Два роки торгів комунальною землею на Prozorro.Продажі. Чи воно було того варте? 23 жовтня 2023, 09:07
Розмінування: в Україні обстежили майже половину від пріоритетних сільгоспземель 18 жовтня 2023, 13:05
Які резерви доходів має податок на майно 18 жовтня 2023, 09:04
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті