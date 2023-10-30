Кабмін має намір розширити коло платників земельного податку 

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Кабмін має намір поширити земельний податок на землі природно-заповідного фонду.

Про це йдеться в законопроєкті №10198, уже зареєстрованому у Верховній Раді, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, законопроєктом вносяться зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування земель природно-заповідного фонду земельним податком.

На момент публікації текст законопроєкту на сайті парламенту відсутній.

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Згідно з повідомленням, законопроєкт спрямований на підтримання та забезпечення належного рівня функціонування установ природно-заповідного фонду та унормування податкового навантаження на них.

Документом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та встановити ставки земельного податку за земельні ділянки, які належать до земель природно-заповідного фонду, у розмірі не більше ніж 0,1% від їх нормативної грошової оцінки.