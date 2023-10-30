Реєстр шкоди, завданої РФ: Україна визначилася з кандидатурами до ради організації 

Кабінет міністрів схвалив кандидатури в члени Ради Реєстру шкоди, завданої агресією Російської Федерації проти України.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №985 від 27 жовтня.

"Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції та подати на розгляд Конференції учасників Реєстру шкоди, заподіяної агресією Російської Федерації проти України, кандидатури Кирпи Юлії Сергіївни та Махінчука Віталія Миколайовича для призначення членом Ради Реєстру шкоди, заподіяної агресією Російської Федерації проти України", - зазначається в документі.

У зв'язку з чим, Міністерству закордонних справ доручено повідомити виконавчого директора Реєстру збитків про ухвалене рішення.

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Юлія Кирпа відома як партнер, керівник практики банківського та фінансового права компанії Aequo. На сайті компанії стверджується, що Кирпа вважається одним із найкращих юристів на юридичному ринку Європи. Про Віталія Махінчука відомо, що він є адвокатом та керуючим партнером адвокатського обʼєднання "Гесторс". Реклама: Пробував себе в політиці. Зокрема, був членом політичної партії "ЄДНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ОМЕЛЬЧЕНКА".

Нагадуємо:

У травні 2023 року саміт Ради Європи створив реєстр для реєстрації завданих Україні збитків як перший крок до міжнародного механізму надання компенсації жертвам російської агресії.

Уже в момент створення 43 країни та Європейський союз приєдналися або заявили про свій намір приєднатися до Реєстру.