Фонд гарантування вкладів 15 листопада виставить на аукціон один із найдорожчих лотів

15 листопада у системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу одного з найдорожчих лотів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, на майже 10,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"На онлайн торги виставлено пов’язані між собою та з акціонерами банку активи АТ "ЗЛАТОБАНК". Початкова ціна лоту – майже 10,6 млрд грн. До лоту включені активи, які частково перебувають у заставі Національного банку України", - йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування звернули увагу, що на продаж виставлено права вимоги за кредитами, а не заставне майно. Тому переможець аукціону отримає право вимагати від боржника повернення коштів, зокрема шляхом звернення стягнення на заставне майно, у тому числі у судовому порядку.

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У складі лоту виставлено частку корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ "Торгово-Логістичний Комплекс "Арктика", а також дебіторська заборгованість та права вимоги і майнові права за кредитними договорами, які укладені з суб’єктами господарювання і фізичними особами.

"Усі контрагенти, а відтак і включені до складу лоту активи пов’язані між собою, зокрема, мають спільне забезпечення (нерухомість, порука ін.) за кредитами, спільних засновників та місцезнаходження позичальників", – зазначили в ФГВФО.

Забезпеченням за кредитами виступають об’єкти нерухомості у Києві та області, транспорт, обладнання, товари в обороті, а також майнові права на частку в статутному капіталі одного з позичальників.

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Включені до складу лоту активи вже неодноразово виставлялися на торги, але не знайшли своїх покупців.

Торги відбудуться за "голландською моделлю" аукціону, на пониження ціни, під час якого початкова вартість лота автоматично покроково знижується. Далі відбувається етап закритих цінових пропозицій: інші учасники можуть запропонувати вищу ціну. Зрештою переможцем стає той, хто запропонував найбільше.

Нагадуємо:

Національний банк ухвалив рішення про віднесення "Златобанку" до категорії неплатоспроможних у лютому 2015 року.

Після низку судових тяжб з акціонерами банку, які спробували розпочати процедуру банкрутства банку, Нацбанк банк домігся у суді скасування порушення справи про банкрутство, що дало змогу продовжити його ліквідацію "Златобанку".