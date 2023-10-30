Мінвідновлення закликає девелоперів долучитися до програми "єВідновлення"
Міністерство відновлення провело зустріч з девелоперами, забудовниками та представниками будівельної галузі щодо їхньої можливої участі в другому етапі програми "єВідновлення" – компенсації українцям за повністю зруйноване житло.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков оголосив про відкритий Меморандум про співпрацю між Міністерством та представниками галузі, до якого можуть долучитися девелопери, забудовники, представники будівельної галузі тощо.
Його ключова мета – доброчесне та вчасне виконання зобовʼязань забудовників перед українцями, які обиратимуть для себе первинний ринок нерухомості.
"Працюємо з девелоперами для створення найкращих умов для українців, які втратили своє житло через російську військову агресію", - зазначив Олександр Кубраков.
Нагадуємо:
10 травня стартувала програма "єВідновлення", в рамках якої можна отримати до 200 тисяч гривень компенсації на відновлення пошкодженого майна через війну. Витратити ці кошти можна буде на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми.
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