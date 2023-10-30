МХП, Кернел, Порошенко-молодший: кому належить найприбутковіші агрокомпанії України

Половину з топ-10 аграрних бізнесів в Україні складають підприємства групи МХП, також до переліку потрапили представники групи Кернел та бізнес Порошенка-молодшого.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

За 2022 рік сукупний дохід компаній, які, згідно з Індексом Опендатаботу, потрапили у топ-10 в агросфері, збільшився на 27% та склав 97,65 млрд грн.

Рівно половина компаній з топ-10 належить до фінансово-промислової групи "МХП", заснованої Юрієм Косюком. Йдеться про "Вінницька птахофабрика", "Миронівська пф", "Зернопродукт МХП", "НВФ „Урожай"" та "Оріль-лідер".

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Саме на ці підприємства припадає левова частка сукупного доходу топу компаній за показниками минулого року — 65% або 63,2 млрд грн. Усі 5 компаній у 2022 році отримали більший дохід порівняно з 2021, а їх сукупний дохід збільшився майже у 1,5 раза.

Лідер групи незмінний два роки поспіль — йдеться про "Вінницька птахофабрика". Торік дохід підприємства збільшився майже у 1,6 раза порівняно до 2021: з 19,4 млрд грн до 30,4 млрд грн.

А найбільший приріст доходу за рік у 2022 спостерігається у компанії "НВФ „Урожай" — аж у 2,6 раза. Так, якщо у 2021 році підприємство заробило 2,24 млрд грн, то вже у 2022 — 5,81 млрд грн. Завдяки цьому лише за рік "НВФ „Урожай"" піднялося з 19 позиції рейтингу у 2021 аж на 6 позицію в 2022.

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Ще 2 компанії з топу — "Дружба-Нова" та "Енселко агро" — належать до фінансово-промислової групи Кернел, заснованої Андрієм Веревським. Частка цих підприємств у сукупному доході агротопу 2022 року склала 12%.

У 2022 році сукупний дохід цих компаній зменшився на 14%: з 13,5 млрд грн до 11,6 млрд грн. Найбільш помітно — аж на 28% — скоротилися доходи "Дружба-Нова", через що компанія втратила 3 позиції рейтингу, втім залишалась у топ-10. Натомість дохід "Енселко агро" незначно збільшився — на 2%.

Ще одна компанія з топ-10 у сфері агро отримала менший дохід у 2022 році та перемістилася з 2 позиції на 3-ю у 2022. Це Лебединський насіннєвий завод, що належить до групи компаній LNZ Group, заснованої Дмитром Кравченком. Частка підприємства в сукупному доході агротопу зменшилася з 18% у 2021 до 14% у 2022.

Також до аграрного топ-10 Індексу Опендатаботу увійшла компанія "Поділля", яка входить до групи компаній Укрпромінвест, що належить Олексію Порошенко. Дохід цієї компанії збільшився на 27% у 2022 році порівняно з 2021.

Ще один бізнес — "Аграрна компанія 2004", яка входить до групи VITAGRO (Сергій Лабазюк) — протягом 2022 року збільшила свій дохід на 44%.

Натомість деякі компанії протягом першого року повномасштабної війни втратили свої позиції та вибули з топ-10. Йдеться про:

"АПК-ІНВЕСТ", що належить Борис Колеснікову, дохід якої скоротився на 21% у 2022 порівняно з 2021. Компанія перемістилася з 10 позиції у 2021 на 19 у 2022

"ПК „Зоря поділля", яка входить до групи компаній Укрпромінвест (Порошенко Олексій Петрович). Дохід підприємства торік у 2022 році скоротився майже на чверть (23%), й з 7 позиції рейтингу компанія опустилася на 15.