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Вкладники збанкрутілих банків можуть подати заявку на відшкодування коштів у "Дії"

Вівторок, 3 жовтня 2023, 19:15 - Анастасія Дячкіна

Українці, які мають вклади у збанкрутілих банках, зможуть повернути кошти за допомогою "Дії" – Мінцифра та Фонд гарантування вкладів запускають спільну послугу. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації. 

"Тепер, щоб повернути гроші, не треба ходити по установах та заповнювати папери. Подайте заяву в застосунку – і кошти надійдуть на картку єПідтримка", – зазначили у відомстві. 

Для того, щоб подати заявку у "Дії", потрібно: 

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вибрати збанкрутілий банк, у якому був рахунок (якщо вклади були в різних банках, потрібно подати окремі заяви);

  • вибрати картку єПідтримка, на яку надійдуть кошти; 
  • уточнити контактні дані;
  • підписати заяву Дія.Підписом. 

Протягом 3 робочих днів заяву опрацюють і кошти надійдуть на рахунок.

Важливо: картка єПідтримка має бути відкрита в одному з 5 банків-агентів Фонду: Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ та Ідея Банк. 

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Нагадаємо: 

Протягом січня-червня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) відшкодував вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду, 1,8 млрд грн.




Мінцифри Фонд гарантування вкладів Дія банки
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