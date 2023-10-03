Вкладники збанкрутілих банків можуть подати заявку на відшкодування коштів у "Дії"

Українці, які мають вклади у збанкрутілих банках, зможуть повернути кошти за допомогою "Дії" – Мінцифра та Фонд гарантування вкладів запускають спільну послугу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Тепер, щоб повернути гроші, не треба ходити по установах та заповнювати папери. Подайте заяву в застосунку – і кошти надійдуть на картку єПідтримка", – зазначили у відомстві.

Для того, щоб подати заявку у "Дії", потрібно:

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вибрати збанкрутілий банк, у якому був рахунок (якщо вклади були в різних банках, потрібно подати окремі заяви);

вибрати картку єПідтримка, на яку надійдуть кошти;

уточнити контактні дані;

підписати заяву Дія.Підписом.

Протягом 3 робочих днів заяву опрацюють і кошти надійдуть на рахунок.

Важливо: картка єПідтримка має бути відкрита в одному з 5 банків-агентів Фонду: Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ та Ідея Банк. Реклама:

Нагадаємо:

Протягом січня-червня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) відшкодував вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду, 1,8 млрд грн.







