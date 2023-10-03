Уряд починає роботу над єдиним планом реформ до 2027 року: що ляже в основу

Кабінет Міністрів починає працювати над єдиним Планом реформ до 2027 року, який охопить економіку, взаємодію з громадянами та сфери, які впливають на державні інституції.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 3 жовтня.

"Запускаємо роботу над єдиним Планом реформ до 2027 року. План охопить усі сфери, які впливають на державні інституції, економіку та взаємодію з громадянами", — сказав Шмигаль.

Як додав глава уряду, Україна має низку документів із пропозиціями реформ від наших партнерів — від 7 рекомендацій ЄС до переліку структурних маяків МВФ. Ці та інші пропозиції та ініціативи будуть об’єднані в одну дорожню карту змін.

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Глава уряду нагадав, що за ініціативи президента Володимира Зеленського був розроблений Концепт посилення стійкості демократії. Документ під час візиту президента до Сполучених Штатів був переданий президенту США Джо Байдену.

"Тепер розпочинаємо роботу над створенням єдиного документу — дорожньої карти реформ — на основі Концепту посилення стійкості з урахуванням пропозицій партнерів", — зазначив прем’єр.

План реформ стане частиною майбутньої Української доктрини, засади якої окреслив Зеленський. У документ планують закласти такі цілі, як розвиток державних інституцій, розвиток конкурентної економіки та зміцнення взаємодії між державою, бізнес-середовищем і громадянським суспільством.

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У Концепті посилення стійкості демократії йдеться, що в умовах відбиття агресії РФ проти України та з метою унеможливлення відновлення демонтованого олігархічно-корупційного впливу необхідні:

гарантування стійкості демократії в Україні та остаточне очищення від олігархічно-корупційного впливу;;

розвиток конкуренції, демонополізація і справедливий розподіл ресурсів, які належать українському народу;

прозорі механізми взаємодії з державою, в основу яких покладені можливості громадян впливати на вироблення політичних рішень та формування курсу країни.

Економічна правда