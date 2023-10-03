Фігурант антикорупційних розслідувань по "Великому будівництву" досі регулярно буває в ОП — BIHUS

Бізнесмен Юрій Голик, який був фігурантом антикорупційного розслідування по "Великому будівництву, досі регулярно відвідує Банкову, хоч не має ніякої посади в ОП, а компанія "Будінвестінжиніринг", яку пов’язували з Голиком, продовжує отримувати мільйони на все те ж експлуатаційне утримування доріг.

Це показало нове розслідування, проведене BIHUS Info.

Як стверджують розслідувачі, Голик їздить в Офіс Президента як на роботу, хоча й робить це непублічно.

На підтвердження розслідувачі показали, як автомобіль Голика в серпні 2023 року регулярно їздить до урядового кварталу, проїжджає блокпост без зупинки та перевірки. Зафіксували також і самого Голика, який виходить з цього авто.

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При цьому, сам Голик на запитання журналістів, чи відвідував він офіс Президента і з якою метою, прямої відповіді не дає. І зазначає, що "Офіс Президента може відвідувати хто завгодно".

Журналісти нагадали, що після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах Голик, не маючи жодної офіційної посади в ОП, став "ідеологом" наймасштабнішого та найскандальнішого проєкту глави держави – "Велике будівництво".

"Роками Голик радив, консультував, підказував і допомагав. Ніякої конкретики, а бізнес примножувався. Зручно. А ще – ніякої відповідальності", - зазначають журналісти.

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"Він був консультантом "Великого будівництва", а сам себе називав його "ідеологом"", - зазначають журналісти.

З Голиком асоціювалися усі скандали навколо "Великого будівництва".

"Це і створення так званого "Картелю" – закритого клубу дорожніх компаній, які усі найбільші тендери почали розігрувати між собою, це і місцями просто божевільні націнки. Журналісти шукали, знаходили, доводили, показували, але ім'я консультанта Голика з'являлося виключно у статтях і сюжетах, а не у кримінальних провадженнях", - йдеться в розслідуванні.

Один з найбільших скандалів навколо "Великого будівництва" був пов'язаний з діяльністю компанії "Будінвестінжиніринг" – компанії, яка з'явилася у Дніпрі разом з приходом на посаду голови Дніпропетровської ОДА Валентина Різниченка. Це був давній партнер Голика, з яким вони разом працювали у холдингу УМХ.

В Дніпропетровській ОДА Голик став радником Різниченка, і одразу компанія "Будінвестінжиніринг" почала отримувати великі замовлення в межах президентського проєкту, консультантом якого і був Голик.

За два роки, стверджують в BIHUS Info, ця фірма набрала підрядів на суму близько 8 млрд грн. Після ж початку повномасштабного вторгнення "Будінвестінжиніринг" отримав на експлуатаційне утримання доріг Дніпропетровської області 1,5 млрд грн.

Журналісти знайшли зв'язок між "Будінвестінжиніринг" і Голиком.

Виявилося, що одна зі співзасновниць компанії – Яна Хланта і є давньою подругою Різниченка. При цьому журналісти виявили факти спільного польоту за кордон Різниченка, Голика та Хланти.

Після виходу розслідування справою зайнялися САП та НАБУ. Детективи провели низку обшуків, прийшли навіть з обшуком і до Голика.

"Але далі все якось дивно пішло, фітнес-тренерка (Яна Хланта) позбулася своєї частки в компанії, Різниченко, хоч і з величезним запізненням, подав заяву на звільнення і зник з поля зору", - йдеться в розслідуванні.

Але компанія "Будінвестінжиніринг" продовжує отримувати мільйони на все те ж експлуатаційне утримування доріг. Свіжий платіж надійшов буквально 13 вересня.

А сам Голик "хизується своїми велопрогулянками й час від часу навіть катається за кордон і регулярно їздить на Банкову".

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