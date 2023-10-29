У G7 хочуть зміцнити ланцюги постачання ключових мінералів для електромобілів

Міністри торгівлі країн G7 спільно з партнерами домовилися створити стійкі ланцюги постачання найважливіших мінералів, таких як рідкоземельні елементи, які використовуються в електромобілях.

Про це пише Kyodo News.

За словами міністра економіки, торгівлі та промисловості Японії Ясутоші Нішімура, у G7 прагнуть посилити співпрацю з багатими на ресурси країнами, зокрема державами Глобального Півдня, оскільки їхня роль у створенні стабільних ланцюгів поставок стає все важливішою в сучасних геополітичних умовах.

Крім того, учасники обговорили свою відповідь на "економічний примус", оскільки деякі демократичні країни критикували Китай за застосування таких тактик як домінування в торгівлі, щоб чинити тиск на інші країни заради досягнення своїх цілей.

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"Раніше Китай, який займає високу частку ринку мінералів, важливих для декарбонізації, оголосив про новий контроль над експортом графіту - матеріалу, який використовується в батареях, паливних елементах і ядерних реакторах, починаючи з 1 грудня", – йдеться в повідомленні.

Також учасники G7 обговорили економічну безпеку та ланцюги постачання матеріалів, необхідних для виробництва комп’ютерних мікросхем і батарей, оскільки війна РФ проти України та напруженість між США та Китаєм щодо передових напівпровідників і технологій підкреслюють важливість цих тем.

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Економічна правда.