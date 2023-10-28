Від початку року Україна експортувала 41 тисячу тонн меду

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Від початку 2023 року Україна експортувала 41 тис тонн меду, до країн ЄС та США.

Про це повідомляє пресслужба міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що українські виробники експортували за 9 місяців 2023-го - 41 тисяч тонн меду. Український мед постачається до Німеччини, Польщі, Бельгії, США, Франції, Литви, Чехії та Угорщини.

У 2022 році попри повномасштабне вторгнення РФ вдалося експортувати 48 тис тонн меду.

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За даними ITC Trade Map, у 2021 році Україна експортувала 61,2 тис тонн меду на 144,9 млн дол. Таким чином, за обсягами продажів продукту за кордон країна посіла пʼяте місце після Китаю, Індії, Аргентини та В'єтнаму. Найбільше українського меду купують Польща, Німеччина, Бельгія, Франція та Литва

Додається, що наразі уряд працює над впровадженням вимог ЄС в сфері бджільництва в українське законодавство.

Крім того, у вересні 2023 року була прийнята постанова Кабінету Міністрів №1041, яка врегульовує вимоги до транспортування бджіл.

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Економічна правда.