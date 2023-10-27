Уряд схвалив залучення 1,2 мільярда доларів від МБРР на підтримку соцсфери

фото: урядовий портал

Кабінет міністрів схвалив залучення 1,2 млрд дол від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для підтримки соціальної сфери.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це кошти під гарантії уряду Японії, які ми направимо на соціальний захист українських родин та дітей, на соціальний захист людей з інвалідністю та інші важливі соціальні програми", - пояснив Шмигаль.

За його словами, допомога міжнародних партнерів допомагає відновлювати економіку й фінансувати основні видатки бюджету.

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"Зі свого боку наш уряд продовжує роботу над підвищенням ефективності соціальної допомоги населенню. Наша мета - допомогти саме тим, хто цього найбільше потребує.

Ми формуємо нову соціальну політику за принципами цифровізації, адресності, універсальності, справедливості та безбар’єрності", - додав прем'єр.

Економічна правда

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