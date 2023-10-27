Уряд схвалив залучення 1,2 мільярда доларів від МБРР на підтримку соцсфери
Кабінет міністрів схвалив залучення 1,2 млрд дол від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для підтримки соціальної сфери.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Це кошти під гарантії уряду Японії, які ми направимо на соціальний захист українських родин та дітей, на соціальний захист людей з інвалідністю та інші важливі соціальні програми", - пояснив Шмигаль.
За його словами, допомога міжнародних партнерів допомагає відновлювати економіку й фінансувати основні видатки бюджету.
"Зі свого боку наш уряд продовжує роботу над підвищенням ефективності соціальної допомоги населенню. Наша мета - допомогти саме тим, хто цього найбільше потребує.
Ми формуємо нову соціальну політику за принципами цифровізації, адресності, універсальності, справедливості та безбар’єрності", - додав прем'єр.
Економічна правда