Регулювання Інтернету: у Кабміні хочуть приєднати Україну до рекомендацій ОЕСР
Кабінет міністрів схвалив проєкт листа до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо приєднання України до Рекомендацій ради ОЕСР про принципи формування політики у сфері Інтернету.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в п'ятницю, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
У рішенні зазначається, що приєднання до зазначених рекомендацій та врахування їх вимог дасть змогу забезпечити відповідність національної політики у сфері Інтернету "найкращим міжнародним практикам".
Нагадуємо:
Рекомендації Ради ОЄСР щодо Принципів розроблення політики у сфері Інтернету були затверджені у 2011 році.
Ці принципи покликані допомогти зберегти фундаментальну відкритість Інтернету.
Водночас рекомендації покликані вирішити певні завдання державної політики, такі як захист приватного життя, безпеки, дітей в Інтернеті, інтелектуальної власності тощо.
У документі, зокрема, рекомендується, щоб при розробці або перегляді своєї політики в галузі Інтернет-економіки країни-члени ОЄСР у співпраці з усіма зацікавленими сторонами враховували такі принципи:
- Просування і захису глобального вільного потоку інформації;
- Сприяння відкритому, розподіленому і взаємопов'язаному характеру Інтернету;
- Заохочення інвестицій і конкуренції у високошвидкісні мережі та послуги;
- Заохочення і забезпечення можливості транскордонного надання послуг;
- Заохочення співпраці всього спектра зацікавлених сторін у процесі розроблення політики;
- Сприяння розробленню кодексів поведінки на добровільній основі;
- Розвиток потенціалу для використання загальнодоступних і достовірних даних у процесі розроблення політики;
- Забезпечення прозорості, справедливості процес і підзвітності;
- Посилення послідовності та ефективності захисту приватного життя на глобальному рівні;
- Максимальне розширення прав і можливостей особистості;
- Заохочення творчості та інновацій;
- Заохочення співпраці з метою забезпечення безпеки Інтернету тощо.