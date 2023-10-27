Регулювання Інтернету: у Кабміні хочуть приєднати Україну до рекомендацій ОЕСР 

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Кабінет міністрів схвалив проєкт листа до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо приєднання України до Рекомендацій ради ОЕСР про принципи формування політики у сфері Інтернету.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в п'ятницю, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У рішенні зазначається, що приєднання до зазначених рекомендацій та врахування їх вимог дасть змогу забезпечити відповідність національної політики у сфері Інтернету "найкращим міжнародним практикам".

Нагадуємо:

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Рекомендації Ради ОЄСР щодо Принципів розроблення політики у сфері Інтернету були затверджені у 2011 році.

Ці принципи покликані допомогти зберегти фундаментальну відкритість Інтернету.

Водночас рекомендації покликані вирішити певні завдання державної політики, такі як захист приватного життя, безпеки, дітей в Інтернеті, інтелектуальної власності тощо.

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У документі, зокрема, рекомендується, щоб при розробці або перегляді своєї політики в галузі Інтернет-економіки країни-члени ОЄСР у співпраці з усіма зацікавленими сторонами враховували такі принципи:

Просування і захису глобального вільного потоку інформації;

Сприяння відкритому, розподіленому і взаємопов'язаному характеру Інтернету;

Заохочення інвестицій і конкуренції у високошвидкісні мережі та послуги;

Заохочення і забезпечення можливості транскордонного надання послуг;

Заохочення співпраці всього спектра зацікавлених сторін у процесі розроблення політики;

Сприяння розробленню кодексів поведінки на добровільній основі;

Розвиток потенціалу для використання загальнодоступних і достовірних даних у процесі розроблення політики;

Забезпечення прозорості, справедливості процес і підзвітності;

Посилення послідовності та ефективності захисту приватного життя на глобальному рівні;

Максимальне розширення прав і можливостей особистості;

Заохочення творчості та інновацій;