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Регулювання Інтернету: у Кабміні хочуть приєднати Україну до рекомендацій ОЕСР 

П'ятниця, 27 жовтня 2023, 18:52 - Лія Ільченко
 
Getty Images

Кабінет міністрів схвалив проєкт листа до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо приєднання України до Рекомендацій ради ОЕСР про принципи формування політики у сфері Інтернету.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в п'ятницю, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У рішенні зазначається, що приєднання до зазначених рекомендацій та врахування їх вимог дасть змогу забезпечити відповідність національної політики у сфері Інтернету "найкращим міжнародним практикам".

Нагадуємо:

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Рекомендації Ради ОЄСР щодо Принципів розроблення політики у сфері Інтернету були затверджені у 2011 році.

Ці принципи покликані допомогти зберегти фундаментальну відкритість Інтернету. 

Водночас рекомендації покликані вирішити певні завдання державної політики, такі як захист приватного життя, безпеки, дітей в Інтернеті, інтелектуальної власності тощо. 

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У документі, зокрема, рекомендується, щоб при розробці або перегляді своєї політики в галузі Інтернет-економіки країни-члени ОЄСР у співпраці з усіма зацікавленими сторонами враховували такі принципи:

  • Просування і захису глобального вільного потоку інформації;
  • Сприяння відкритому, розподіленому і взаємопов'язаному характеру Інтернету;
  • Заохочення інвестицій і конкуренції у високошвидкісні мережі та послуги;
  • Заохочення і забезпечення можливості транскордонного надання послуг;
  • Заохочення співпраці всього спектра зацікавлених сторін у процесі розроблення політики;
  • Сприяння розробленню кодексів поведінки на добровільній основі;
  • Розвиток потенціалу для використання загальнодоступних і достовірних даних у процесі розроблення політики;
  • Забезпечення прозорості, справедливості процес і підзвітності;
  • Посилення послідовності та ефективності захисту приватного життя на глобальному рівні;
  • Максимальне розширення прав і можливостей особистості;
  • Заохочення творчості та інновацій;
  • Заохочення співпраці з метою забезпечення безпеки Інтернету тощо.

інтернет Кабмін
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