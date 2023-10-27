Приватбанк намагається відсудити 245 АЗС у компаній, підконтрольних ексвласникам

Державний Приватбанк продовжує боротьбу за контроль над 245 АЗС, які були поставлені на баланс банку до його націоналізації.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Майже три роки фінустанова не може отримати контроль над 245 АЗС, які були поставлені на баланс банку до його націоналізації у 2016-му і одразу передані у лізинг. Лізингоотримувачі вже заборгували державному банку понад 10 млрд гривень.

"Суди забороняють Банку отримати контроль над майном, шляхом звільнення заправок від сторонніх осіб, та розпоряджатися ними. Тим часом, дохід від АЗС отримують треті особи, наближені до ексвласників Банку, яким заправки передані лізінгоотримувачами в оренду", - пояснили в Приватбанку.

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30 жовтня у Центральному апеляційному господарському суді Привадбанк вкотре добиватиметься скасування заборони банку на вилучення власних АЗС, якими зараз користуються компанії, підконтрольні Коломойському та його оточенню.

До націоналізації банк отримав у власність 248 АЗС, три з яких були у подальшому продані.

"Наразі у власності є 245 АЗС, але вони продовжують перебувати у користуванні лізингоотримувачів, які не сплачують банку лізингові платежі і здали їх в оренду третім особам. Через заборгованість, банк прийняв рішення про розірвання лізингових договорів. Після цього нас "засипало" заборонами судів на вилучення АЗС вже від орендарів. Поки банк знімає одну, опоненти готують іншу", - розповіли адвокати банку.

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Вони додають, що група компаній з орбіти ексвласників банку руками окремих "зручних" суддів блокує ПриватБанку можливість проводити заходи позасудового та судового врегулювання проблемної заборгованості за АЗС.

Економічна правда