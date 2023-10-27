Регулятор оштрафував "Житомиргаз" майже на пів мільйона

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), оштрафувала АТ "Житомиргаз" на 464 тисячі гривень за порушення ліцензійних вимог.

Про це повідомляє Укрінформ.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні регулятора 27 жовтня.

Результати перевірки діяльності Житомиргазу в 2022 році показали:

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порушення стандартів та вимог обслуговування споживачів;

порушення в частині виконання плану розвитку газорозподільчих мереж;

недотримання встановленої структури тарифів;

порушення щодо встановлення лічильників.

5 жовтня суд відправив під варту колишнього голову правління Житомиргазу, який підозрюється у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадуємо:

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АТ "Житомиргаз" перейшло під державне управління у склад Групи Нафтогаз наприкінці серпня