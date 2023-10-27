АМКУ оштрафував хімконцерн BASF за злиття з компанією російських олігархів 4 роки тому

Антимонопольний комітет України наклав штраф на німецький хімічний концерн BASF та інвесткомпанію співвласників Альфа-Банку - LetterOne Holdings (Люксембург), за здійснення концентрації у 2019 році шляхом створення компанії Wintershall Dea (Німеччина) без отримання відповідного дозволу.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Згідно з повідомленням, регулятор ухвалив рішення оштрафувати компанію BASF та інвесткомпанію Фрідмана на суми по 25 млн грн кожну.

Йдеться про угоду, що відбулася в травні 2019 року, коли дочірнє підприємство BASF - компанія Wintershall, і компанія Deutsche Erdoel AG, що належить LetterOne, завершили процедуру злиття.

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У результаті, об'єднана компанія Wintershall DEA стала найбільшою європейською приватною нафтогазовою компанією. Вартість угоди тоді не називалася.

Wintershall Dea була партнером російського "Газпрому" в низці проєктів з видобутку вуглеводнів.

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Наприкінці 2022 року вона оголосила про вихід із Росії і пов'язане з цим списання 5,3 млрд євро. У компанії пояснили це рішення діями російської влади.

На момент угоди LetterOne контролювалася російськими олігархами - співвласниками Альфа-Банку і його дочірнього Альфа-Банку Україна (нині націоналізований Сенс Банк) - Михайлом Фрідманом, Германом Ханом і Олексієм Кузьмічовим.

На початку жовтня суд заарештував корпоративні права Фрідмана в Україні.