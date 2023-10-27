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Італійський виробник пневмоапаратури Camozzi потрапив до переліку спонсорів війни від НАЗК

П'ятниця, 27 жовтня 2023, 13:02 - Анастасія Жарикова

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло італійську групу компаній Camozzi, яка є виробником пневмоапаратури та продовжує вести бізнес у РФ.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

НАЗК ухвалило відповідне рішення через те, що компанія продовжує вести бізнес у Росії, співпрацює з російським військово-промисловим комплексом та її завод продовжує працювати на території тимчасово окупованого Криму.

Camozzi Group  – міжнародний італійський концерн з виробництва пневмоапаратури та пневмообладнання, пневмосистем і пневмоавтоматики. Компанія є одним зі світових лідерів галузі, представлена у 78 країнах світу, зокрема і в Росії, де не припинила діяльність після великого вторгнення. 

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Пневматичне обладнання є важливою складовою багатьох галузей промисловості, оскільки воно допомагає в автоматизації робочих процесів. Клієнтами  Camozzi в РФ є саме заводи ВПК агресора, продукція яких активно використовується у війні проти України, а саме:

  • ВАТ "Ижорские заводы"; 
  • ВАТ "Коломенський завод";
  • ВАТ "Силовые машины";
  • ВАТ  "НПК "Уралвагонзавод"; 
  • холдинг "ПетрозаводскМаш".

Також італійська Camozzi Group з початку повномасштабної агресії рф співпрацює з підсанкційним AT "Тихвинский вагоностроительный завод" та АТ "Челябинский цинковый завод".

Попри окупацію досі працює "Механосборочный завод Камоцци Пневматика" в м. Сімферополь. У росії Camozzi працює через ТОВ "Камоцци Пневматика", має 32 відділення, 500 співробітників та 80 тис підприємств-клієнтів. 

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"Крім сплати податків до держбюджету держави-терориста, компанія надає робочі місця росіянам, підтримуючи таким чином російську економіку та рівень зайнятості населення", - підкреслили в НАЗК.

Camozzi Group також представлена в Україні. Зокрема, в переліку засновників юридичної компанії Camozzi в Україні залишається  громадянин росії Алексей Кістиченко, який наразі очолює російське представництво Camozzi.

Нагадуємо:

Раніше стало відомо, що світовий лідер у галузі промислової пневматики - італійська компанія Camozzi, навіть після початку повномасштабного вторгнення продовжує співпрацювати з заводами російської промисловости, більше того - працює в окупованому Криму.

компанії війна Росія
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