В ООН мають намір створити рекомендації щодо штучного інтелекту

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш сформував групу експертів для надання рекомендацій щодо використання штучного інтелекту.

Про це йдеться у заяві Організації Об’єднаних Націй.

"Минулого року ми стали свідками надзвичайного прогресу в можливостях і використанні штучного інтелекту завдяки чат-ботам, клонуванню голосу, генераторам зображень, відеододаткам і багато чому іншому. Завдяки одному такому додатку я мав сюрреалістичний досвід спостерігати за тим, як виголошую промову бездоганною китайською, попри те, що я не розмовляю китайською, і рухи губ точно відповідали тому, що я говорив. Це лише один із прикладів неймовірних можливостей – і потенційних небезпек – ШІ", – сказав Гутерреш.

Генсек ООН зауважив, що нині штучний інтелект може сприяти надзвичайному прогресу людства. Зокрема ШІ міг би розширити масштаби роботи урядів, громадянського суспільства та ООН, від прогнозування та вирішення кризових ситуацій і до впровадження послуг охорони здоров’я та освіти.

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Гутерреш звернувся до Консультативного органу, щоб до кінця року підготувати рекомендації щодо використання ШІ, визначити ризики, які він несе, а також можливості, які створює ця технологія.

Рекомендації Консультативного органу використають для підготовки до Саміту майбутнього у вересні наступного року, а саме для переговорів навколо запропонованого Глобального цифрового договору.

Перше засідання Органу відбудеться 27 жовтня 2023 року.

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Нагадаємо:

Законодавці ЄС погодили критично важливу частину нових правил щодо штучного інтелекту на засіданні 24 жовтня, наблизившись до більш широкої угоди щодо історичного закону про ШІ.









