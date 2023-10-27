САП завершила слідство про привласнення понад 200 мільйонів УЗ на закупівлях газу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 25 жовтня завершено слідство стосовно двох учасників злочинної схеми привласнення 206 мільйонів гривень "Укрзалізниці" на закупівлях газу.

Про це повідомляє пресслужба САП.

"Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування стосовно двох учасників злочинної схеми, а саме одного з керівників філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" (обіймав посаду на момент вчинення злочину) та фактичного власника компанії-постачальника, підозрюваних у зловживаннях, які завдали АТ "Укрзалізниця" збитків на загальну суму понад 206 млн грн.

Детективам НАБУ доручили відкрити матеріали стороні захисту для ознайомлення.

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Слідство встановило, що з грудня 2016 року по січень 2020 року службові особи філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" у змові з представниками газових компаній організували закупівлі "блакитного палива" в обхід тендерів та узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка становила від 200 до 1000 грн на тис. куб. м.

При цьому службовці УЗ приховували надходження більш вигідних пропозицій від учасників ринку газу, умисно надаючи перевагу лише двом наперед визначеним компаніям.

Реалізація схеми завдала "Укрзалізниці" збитків на загальну суму понад 206 млн грн, які були розподілені між учасниками злочинної схеми.

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У межах досудового розслідування, яке САП та НАБУ розпочали у лютому 2020 року, компанія-постачальник визнала неприйнятність вчинених злочинних дій власним менеджментом та погодилась упродовж шести місяців частково відшкодувати УЗ завдану шкоду.

Завдяки злагодженій роботі САП та НАБУ упродовж серпня-вересня 2023 року ця компанія відшкодувала частину завданих збитків - 20 млн грн. Загалом приватна компанія взяла на себе зобов'язання перерахувати 68,16 млн грн.

Матеріали щодо інших учасників злочинної схеми виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.

Нагадуємо:

У червні Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили новий випадок масштабної корупції в "Укрзалізниці", пов’язаної з закупівлями газу на 206 мільйонів гривень.

Економічна правда