На які умови кредитного договору варто звернути увагу перед оформленням споживчого кредиту?

Національний банк України презентував cайт з фінансової грамотності "Гаразд". Це безкоштовна онлайн-платформа, завдяки якій ви зможете здобути достатній рівень фінансових знань, щоб ухвалювати відповідальні рішення щодо персональних фінансів.

Фінансову консультантку сайту звуть Горпинкою. Вона знає все про фінансові послуги, тож зможе відповісти на будь-які питання та допоможе вам не загубитися у вирі фінансової інформації.

У цій статті Горпинка розповідає про чотири умови кредитного договору, на які варто звернути увагу перед оформленням споживчого кредиту.

Загальні витрати за споживчим кредитом

До загальних витрат належать: проценти, комісії за кредитом та будь-які інші платежі, які потрібно буде сплатити в процесі отримання, користування та погашення кредиту (наприклад, комісії за зарахування коштів на погашення кредиту, страхові платежі, послуги нотаріуса, оцінщика, кредитного посередника тощо).

Тип погашення кредиту

Класична схема – тіло кредиту ділиться рівними частинами на кількість періодів (місяців користування кредитом).

Відповідно разом із нарахованими на залишок кредиту процентами, платежі в кінці строку менші платежів на початку строку кредиту, тому фінансове навантаження на початку погашення кредиту вище.

Ануїтетна схема – розраховується таким чином, щоб тіло кредиту та проценти, що нараховуються на залишок за кредитом, становили однакові за сумою платежі на весь строк кредиту.

У цьому разі тіло кредиту погашається повільніше, тому переплата за процентами більша, ніж за класичною схемою погашення.

Оплата додаткових послуг

Фінансова установа може включити до кредитного договору ще й додаткові послуги. Наприклад, такою послугою можуть бути окремі види добровільного страхування.

Проте в деякому разі страхування справді може бути обов’язковим (наприклад, при купівлі житла в іпотеку).

Дострокове погашення кредиту

Кредит можливо погашати достроково частково або повністю. Звертайте увагу на формулювання в кредитному договорі умов дострокового погашення кредиту.

Приймайте остаточне рішення про оформлення кредиту з огляду на те, що для вас важливо: найнижча процентна ставка, найдовший період кредитування чи немає додаткових платежів.

Більше інформації про те, на що варто звернути увагу під час оформлення кредиту, читайте на сайті "Гаразд" від Національного банку України.

Цей матеріал підготовлено Національним банком України за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у партнерстві з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO) та Фондом ефективного врядування Уряду Великої Британії в Україні (GGF).

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