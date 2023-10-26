Шекель знизився до долара на тлі новин про рейд Ізраїлю в Сектор Газа

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Шекель знизився до долара 26 жовтня на тлі новин, що ізраїльські військові провели рейд у північну частину Сектору Газа.

Про це пише Bloomberg.

Так, станом на 15:40 за Києвом шекель дешевшав до долара на 0,34%, до 4,0804.

Як зазначає агентство, ізраїльська валюта слабшає вже 13 днів поспіль, що стало найтривалішим періодом падіння за чотири десятиліття.

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При цьому базовий біржовий індекс Ізраїлю Tel Aviv 35 до 15:40 за Києвом знижувався на 1,08%, до 1599,50. А низка ізраїльських облігацій у твердій валюті впали до рекордно низького рівня. Прибутковість облігацій з терміном погашення у 2030 році зросла на 16 базисних пунктів - до 6,2%.

Bloomberg також нагадує, що 14 жовтня рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило прогноз щодо Ізраїлю до негативного слідом за рішеннями Fitch Ratings і Moody's Investors Service поставити суверенний рейтинг Ізраїлю під спостереження.

S&P зазначило, що ризики того, що конфлікт із ХАМАСом пошириться регіоном і помітно вплине на економіку і державні фінанси Ізраїлю, виявилися вищими, ніж очікувалося.

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"У міру розвитку конфлікту дійсно може виникнути більший тиск у бік підвищення на кредитні спреди", - зазначив регіональний стратег BNP Paribas Джером Лейбовічі. Він звернув увагу на те, що курс долара до шекеля і 5-річні кредитно-дефолтні свопи торгуються на десятирічних максимумах.

Економічна правда