НКРЕКП оштрафувала компанію з орбіти Коломойського на 1,7 мільйона

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала ТОВ "Юнайтед Енерджі", яка повʼязана з Ігорем Коломойським, на 1,7 млн грн за порушення ліцензійних умов.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Відповідне рішення регулятор ухвалив після перевірки компанії щодо дотримання вимог законодавства у сфері функціонування ринку електричної енергії, а також Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

Зазначені перевірки охоплювали діяльність компанії за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2022 року.

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Розмір штрафу накладений НКРЕКП становить 1 699 626 грн.

"Також через наявні ознаки маніпуляцій на ринку електроенергії з боку Юнайтед Енерджі і порушення конкурентного законодавства відповідні матеріали будуть направлені до правоохоронних органів та Антимонопольного комітету України", – додають в НКРЕКП.

Крім того, за результатами перевірки діяльності ліцензіата на ринку природного газу встановлено, що компанія порушила вимоги законодавства та положення Ліцензійних умов з постачання природного газу, більшість з яких була усунена Товариством.

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Відповідно, комісія винесла рішення застерегти ТОВ "ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ" щодо недопущення надалі порушень вимог законодавства та Ліцензійних умов з постачання природного газу і прийняти Розпорядження щодо усунення порушень.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що два експосадовці державного "Центренерго" та керівник пов’язаної з Ігорем Коломойським компанії "Юнайтед Енерджі" отримали підозри у завданні "Центренерго" збитку у 176 млн грн.