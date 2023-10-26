До 30 тисяч євро: Німеччина виділила гранти українському малому і середньому бізнесу

фото: мінекономіки

Німецький уряд виділив 5,6 млн євро на підтримку українських малих і середніх переробних підприємств у рамках грантового проєкту "Доступ до фінансування та підтримання стійкості ММСП в Україні - Фаза ІІ".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що це друга фаза грантового проєкту.

До програми можуть долучитися малі та середні підприємства, які:

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мають до 250 працівників та річний дохід до 10 млн євро;

планують реалізацію інвестиційних проєктів;

мають позитивну кредитну історію;

не мають заборгованості перед бюджетом України;

не отримували міжнародну технічну допомогу, починаючи з 01.02.2022.

"Підприємці зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі до 30 тис євро у гривневому еквіваленті для реалізації своїх інвестиційних планів через п’ять фінансових установ-партнерів: Ощадбанк, Банк Львів, Кредобанк, Укргазбанк та кредитну спілку "Анісія". Кошти гранту будуть спрямовані на часткову компенсацію інвестиційних витрат у розмірі до 30%", - йдеться у повідомленні.

"Грантовий проєкт від уряду Німеччини розширить пропозицію грантових ресурсів для ММСП, а також доповнить урядову програму єРобота, яка також пропонує гранти для переробних підприємств України. В умовах війни гранти для малого бізнесу є найбільш дієвим інструментом розвитку переробних підприємств, особливо, в деокупованих регіонах України", - зазначила заступниця мінстра економіки Тетяна Бережна.

Економічна правда

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