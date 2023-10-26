На Київщині перевірили готовність альтернативної системи енергопостачання

Енергетики "ДТЕК" спільно з Київською ОВА та Державною службою з надзвичайних ситуацій перевірили об'єкти критичної інфраструктури Київської області на готовність працювати від альтернативного енергоживлення.

Про це йдеться у пресрелізі "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

"Перевірили об'єкти критичної інфраструктури Київської області щодо готовності працювати від резервних джерел живлення в разі відключення світла. Це потрібно, щоб напрацювати алгоритм дій щодо забезпечення критичної інфраструктури світлом у разі ворожих обстрілів об'єктів енергетики під час опалювального періоду", - повідомляється компанія.

Було перевірено понад 50-ти об'єктів критичної інфраструктури, зокрема, лікарні, котельні, об'єкти водопостачання та водовідведення по всій Київській області.

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Під час перевірки комісія зафіксувала час, необхідний для повного переходу об'єктів критичної інфраструктури на резервні джерела живлення - він не має перевищувати 30 хвилин. Установам, де було виявлено недоліки під час тестового перезавантаження, надано рекомендації щодо їх оперативного усунення.

"Служби Київської області готують інфраструктуру до всіх можливих випробувань майбутньої зими. Головне завдання - щоб у жителів регіону був доступ до послуг першочергової необхідності, а також вода, тепло і світло", - повідомили в ДТЕК.

"У співпраці з владою докладаємо максимум зусиль, щоб у разі загрози стабільному функціонуванню енергосистеми та обмеженого електропостачання забезпечити світлом лікарні, котельні, водоканали тощо", - йдеться також у повідомленні.

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У компанії наголосили, що в умовах воєнного часу оновили близько 300 енергооб'єктів і 4 000 км ліній електропередачі.