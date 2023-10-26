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У Кличка киянам дали поради на випадок відключень електроенергії

Четвер, 26 жовтня 2023, 17:17 - Лія Ільченко

Київська влада оприлюднила перелік рекомендацій, як підготуватися до можливих відключень електроенергії.

Відповідна інформація розміщена на сайті КМДА.

"Ці поради допоможуть киянам і гостям столиці впоратися в разі надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

Отже, мешканцям міста, радять:

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  • Зробити запас питної та технічної води. На одну дорослу особу на добу потрібно 3 літри питної води (включно з рідиною, що споживається з їжею) та 10-12 літрів технічної води для гігієни й приготування їжі. Запаси необхідно зробити щонайменше на 3 дні. Мапа бюветів Києва – за посиланням.
  • Зробити запас їжі, яка не псуватиметься без холодильника та не потребуватиме електроенергії для її приготування. Зокрема це можуть бути:

м’ясні, рибні та овочеві консерви; сушене та в’ялене м’ясо; сублімовані продукти (каші, локшина швидкого приготування і супи, які необхідно заливати окропом, або гречка, яку можна заливати водою кімнатної температури); хлібці, печиво, сухарі; сухофрукти, горішки; шоколад, цукерки; енергетичні батончики.

  • Підготувати та зарядити павербанки й портативні зарядні станції.
  • Зробити необхідний запас ліхтариків, ламп на батарейках або акумуляторах, свічок, сірників, батарейок тощо.
  • Подбати про наповненість домашньої аптечки всіма необхідними для вас ліками.
  • Придбати FM-радіо на батарейках/рацію.
  • Підготувати туристичний пальник із газовим балоном чи на сухому спирті. Ознайомитися з правилами зберігання та користування туристичними газовими балонами та пальниками.
  • Подбати про пожежну безпеку. Наприклад, придбати домашній вогнегасник і тримати його поблизу місць, де запалюватимуть свічки або користуватимуться пальником.
  • Замінити у приміщеннях звичайні лампочки на LED-лампи. Це допоможе зменшити споживання електроенергії.
  • Зберігати тепло в оселі. Утеплити приміщення – заклеїти стики вікон і перевірити зовнішню ізоляцію вікон, помістити алюфом між стіною та батареєю.
  • Підготувати теплі домашні речі, ковдри, утеплені місця для домашніх улюбленців.
  • Подбати про безпечне пересування вулицею в темну пору доби. Одягати світлорефлекторний одяг або носити сітловідбивальну стрічку на рукаві, сумці чи рюкзаку.

Також у КМДА повідомляють, що у випадку блекаутів у місті працюватимуть пункти обігріву.

Мапи цих пунктів наразі немає Але столична влада обіцяє її опублікувати на Офіційному порталі Києва, у Telegram-каналі КМДА та в застосунку Київ Цифровий.

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"Завантажте собі цю мапу, щоб мати до неї доступ офлайн, або занотуйте адреси кількох найближчих пунктів", - радять в КМДА.

електроенергія Київ війна
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