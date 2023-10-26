Машиністи "Укрзалізниці" злили пальне з локомотивів на 1,5 мільйона

Національна поліція викрила злочинну схему, за якою з локомотивів "Укрзалізниці" злили пальне на 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Схему організував 32-річний мешканець Вінницької області, який долучив до неї свого батька – чергового одного з моторвагонних ДЕПО "Укрзалізниці". "Використовуючи його знайомства серед машиністів та їхніх помічників, ділок наладив "схему" з викрадення дизельного пального під час руху локомотивів та їхньої стоянки на станціях", - зазначили в Нацполіції

До злочинної схеми були залучені 11 представників станцій Вінницької та Черкаської областей, здебільшого — машиністи локомотивів та їхні помічники.

Реклама:

Організатор схеми контролював усі дії злочинної "команди" та розподіляв між ними "прибуток".

За один вихід на "справу" зловмисники зливали до трьох тонн дизельного пального. Викрадене відвозили до місць тимчасового зберігання і підшукували клієнтів, яким потім збували його за готівку по 42 грн/л, що становило на 15% менше від ринкової вартості.

Для того аби приховати злочинну діяльність, зловмисники вносили до офіційних документів недостовірні дані щодо кількості використаного пального, а також втручались в роботу двигуна, що дозволяло економити розхід палива.

Реклама:

За попередніми підрахунками, на викраденні пального ділки заробили понад 1,5 млн гривень, що призвело до відповідних збитків АТ "Укрзалізниця".

Поліцейські зібрали докази причетності всіх 11 осіб до злочинної діяльності та оголосили їм про підозру в крадіжці, вчиненій організованою групою та в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи, шістьом з них – тримання під вартою.

Економічна правда