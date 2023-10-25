Автогігант Stellantis купує частку в китайському виробнику електромобілів

Bloomberg

Четвертий у світі автовиробник, корпорація Stellantis, наближається до угоди з придбання близько 20% акцій китайської компанії з виробництва електромобілів Zhejiang Leapmotor Technologies.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Таким чином концерн хоче підвищити свою присутність на найбільшому автомобільному ринку світу.

За словами співрозмовників видання, компанії узгоджують останні деталі угоди, і оголошення про неї можуть зробити вже найближчими днями.

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Цього року акції Leapmotor зросли приблизно на 22% на біржі в Гонконзі, в результаті чого ринкова вартість компанії становить 5,4 мільярда доларів. 20% акцій коштували б понад 1 мільярд доларів, додає Bloomberg.

За словами джерел, Leapmotor і Stellantis також обговорюють створення спільного підприємства в рамках угоди. Партнерство може дозволити Stellantis виробляти і продавати деякі автомобілі Leapmotor за межами Китаю, а також надасть їй доступ до деталей і певних технологій виробника електромобілів.

Stellantis уже володіє такими брендами, як Chrysler, Fiat, Jeep і Peugeot.

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"Світові автовиробники придивляються до китайського ринку електромобілів, оскільки вони прагнуть розширити свою присутність у другій найбільшій економіці світу. У липні Volkswagen AG заявив, що планує інвестувати 700 мільйонів доларів у компанію Xpeng Inc. і спільно розробляти електромобілі в країні", - пише агентство.

Хоча переговори Stellantis з Leapmotor просунулися вперед, вони все ще можуть затягнутися або зірватися, кажуть джерела. Представник Leapmotor не відразу відповів на прохання про коментар у неробочий час.

"Ми оголосили кілька місяців тому, що вивчаємо різні сценарії, щоб скористатися бізнес-можливостями, пов'язаними з динамікою китайських виробників в контексті електрифікації світової автомобільної промисловості", - сказав представник Stellantis. "Ми не розкриваємо подробиць", - додав він.

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Економічна правда