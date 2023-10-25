Україна скоротила кількість піших переходів на кордоні з Польщею до одного

Кількість піших переходів на кордоні з Польщею скоротилася до одного проти восьми, що діяли в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомив заступник начальника штабу - начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Ігор Матвійчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"На польському кордоні у нас функціонує єдиний піший перехід "Шегині-Медика". Він пропускає людей в обидва боки", - сказав Матвійчук.

При цьому, за його словами, на сьогодні цим переходом користується навіть менша кількість людей, ніж до повномасштабної війни.

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"Дуже мало використовується. Але в будь-який момент, будь-який пункт пропуску на західному кордоні ми можемо відкрити для пішого перетину, якщо не дай Бог, виникне потреба", - запевнив він.

Рішення про припинення пішого пропуску на кожному пункті, за словами Матвійчука, ухвалювалося індивідуально, відповідно до ситуації.

При цьому кожен пункт пропуску працював до останньої людини, яка йде в евакуацію. І щойно потік людей припинився, вид сполучення було закрито.

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Він уточнив, що рішення про закриття пішохідного пропуску через пункт на кордоні може ухвалюватися на рівні керівника прикордонного підрозділу.