Засновники ІТ-компаній доєдналися до виступів проти звітності іноземного бізнесу в Україні

Засновники ІТ-компаній в Україні доєдналися до Спілки українських підприємців, яка закликає владу відмовитися від запровадження обовʼязкової звітності контрольованими іноземним компаніями (КІК) на період дії воєнного стану.

Відповідну позицію висловили такі компанії як SoftServe, Ajax Systems, Genesis, MacPaw, передає профільне видання DOU.

"Звіти про КІК можуть бути використані як недоброчесними правоохоронцями для тиску на бізнес (згадаймо недавній приклад „маски-шоу" на групу !Fest), так і спецслужбами РФ проти економіки країни. Також це додаткове операційне і фінансове навантаження на бізнеси з підготовки такої звітності", - зазначив співзасновник, член Ради директорів SoftServe Тарас Кицмей.

"Будьмо реалістами. Чи люди, які мають значний капітал за межами України й можуть жити в Монако, Марбельї, Ібіці, Мілані, Лондоні, Дубаї, звітуватимуть про свої міжнародні активи та чекатимуть у гості „маски-шоу"? Їх і так було небагато. Залишилось зовсім мало. І практично не залишиться", - заявляє засновник і СЕО Ajax Systems Олександр Конотопський.

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"Створювати нові точки тиску на бізнес — погана ідея. Декларування КІК не призведе до зростання податків, а до відтоку підприємців і зростання тиску — приведе точно", - наголосив співзасновник та CEO Genesis Володимир Многолєтній.

"На жаль, довіри до держави та силових структур абсолютно немає. Бізнес-клімат в Україні давно вже не був таким хмарним. Відкриття звітності про КІК ще більше підживить апетити та тиск на бізнес, а також створить додаткові загрози від агресора. А найгірший сценарій, який я бачу, — у нас у країні просто не залишиться підприємців, які готові тут працювати", - вважає засновник і СЕО MacPaw Олександр Косован.

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Спілка українських підприємців наполягає, що запровадження звітності українськими власниками про контрольовані ними іноземні компанії (КІК) зараз погіршить бізнес-клімат України з низки причин.

Звіти можуть бути використані недоброчесними правоохоронцями для тиску на бізнес. В умовах, коли все частіше фіксується неправомірний та невмотивований тиск з боку правоохоронних та контролюючих органів, українські підприємці втратили довіру і мають усі підстави вважати, що відкриття інформації призведе до додаткового тиску.

Запровадження такої звітності щодо іноземних компаній, в умовах воєнного стану, повністю відкриває міжнародні бізнес-групи українських підприємців, що може призвести до завдання шкоди їхній діяльності з боку спецслужб Російської Федерації.

Правила КІК в Україні є інтегрально значно гіршими, ніж у багатьох альтернативних юрисдикціях, і є суттєвою завадою для набуття українського податкового резидентства іноземними підприємцями.

Підприємці несуть значні додаткові витрати на підготовку звітності, що в умовах війни зовсім небажано. Бажано направити ці кошти на військову допомогу Україні.

Раніше Спілка вже досягла відкладення термінів запровадження обов’язкової звітності щодо КІК.