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Жіночі купе в поїздах з 15 листопада стануть доступні ще на чотирьох маршрутах

Середа, 25 жовтня 2023, 11:21 - Лія Ільченко

"Укрзалізниця" розширила пілотний проєкт жіночих купе у пасажирських поїздах на ще чотири маршрути.

Про це повідомляє Міністерство відновлення.

З 15 листопада жіночі купе стануть доступні ще в 4 поїздах:

  • №17/18 Харків – Ужгород
  • №29/30 Київ – Ужгород
  • №3/4 Запоріжжя – Ужгород
  • №26/236 Одеса – Рахів.

Як зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко, у середньому такі купе заповнюються на 93%. За 4 місяці було реалізовано вже 25 тис. квитків.

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"Тому, як і обіцяли, збільшуємо кількість поїздів, де буде доступна ця послуга. Обирали "довгі" рейси, де подорожує багато жінок із дітьми, а також підключили до проєкту нові напрямки: Одесу, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Рахів", – зазначив Лященко.

Купити квитки у жіночі купе можна буде у застосунку "Укрзалізниці" з 27 жовтня. Глибина продажу 20 діб.

Як і раніше, місця відповідно маркуватимуться в застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно.

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Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.

Також повідомляється, що "Укрзалізниця" продовжує посилювати охорону поїздів та почала впровадження системи відеонагляду в усіх нових вагонах.

Нагадуємо:

З літа 2023 року жіночі купе функціонують у 4 пасажирських поїздах: №81/82 Київ – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №75/76 Київ – Кривий Ріг, №15/16 Харків – Ясіня.

Укрзалізниця
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