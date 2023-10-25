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Біткойн досягає максимуму за 17 місяців на тлі оптимізму щодо ETF

Середа, 25 жовтня 2023, 09:25 - Ігор Пилипів
 
getty images

Біткоїн за останні дні виріс на 11,5% підійшовши до позначки в 35 тис доларів, досягнувши максимуму за останні 17 місяців, оскільки оптимізм ETF зростає.

Про це повідомляє Financial Time.

Зростання Біткоїна пояснюється впевненістю серед трейдерів, що Комісія з цінних паперів і бірж США схвалить відкриття спотових криптовалютних ETF - біржових фондів, ціна яких буде прив'язана до біткоїна.

Загалом прихильники цифрових активів стверджують, що ETF розширить впровадження криптовалюти.

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Крім того, до комісії подали заявки на відкриття ETF такі фонди як BlackRock і Fidelity Investments. 

Ще однією причиною є рішення суду США на користь компанії Grayscale Investments у суперечці з американським регулятором щодо перетворення трастового біткоїн-фонду Grayscale у спотовий ETF.

Додається, що досі не дозволяла ETF, які інвестують безпосередньо в біткоїн, посилаючись на такі ризики, як шахрайство та маніпуляції на базовому ринку.

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Економічна правда.

bitcoin США криптовалюта
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