Біткойн досягає максимуму за 17 місяців на тлі оптимізму щодо ETF
Біткоїн за останні дні виріс на 11,5% підійшовши до позначки в 35 тис доларів, досягнувши максимуму за останні 17 місяців, оскільки оптимізм ETF зростає.
Про це повідомляє Financial Time.
Зростання Біткоїна пояснюється впевненістю серед трейдерів, що Комісія з цінних паперів і бірж США схвалить відкриття спотових криптовалютних ETF - біржових фондів, ціна яких буде прив'язана до біткоїна.
Загалом прихильники цифрових активів стверджують, що ETF розширить впровадження криптовалюти.
Крім того, до комісії подали заявки на відкриття ETF такі фонди як BlackRock і Fidelity Investments.
Ще однією причиною є рішення суду США на користь компанії Grayscale Investments у суперечці з американським регулятором щодо перетворення трастового біткоїн-фонду Grayscale у спотовий ETF.
Додається, що досі не дозволяла ETF, які інвестують безпосередньо в біткоїн, посилаючись на такі ризики, як шахрайство та маніпуляції на базовому ринку.
Економічна правда.